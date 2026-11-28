Real Madrid pierde la racha ganadora ante Alavés en el Bernabéu

El Real Madrid cayó 1-2 ante el Deportivo Alavés este sábado 28 de noviembre en el estadio Santiago Bernabéu, en partido correspondiente a la jornada 14 de LaLiga de España.

El conjunto dirigido por José Mourinho sufrió un duro tropiezo en sus aspiraciones de conquistar el campeonato español, pese a generar varias oportunidades de gol ante su afición.

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Los merengues avisaron al minuto 9 con una combinación entre Jude Bellingham, Kylian Mbappé y Vinicius Jr., pero el guardameta Antonio Sivera evitó la anotación del brasileño.

Al minuto 22, Toni Martínez aprovechó un error de Dean Huijsen, superó a Thibaut Courtois y remató a portería, sin que Ibrahima Konaté pudiera evitar el 0-1 del conjunto visitante.

Jude Bellingham tuvo varias oportunidades para igualar el marcador, pero el Deportivo Alavés logró mantener su ventaja hasta el descanso.

Real Madrid no pudo concretar la remontada

Al minuto 61, Ángel Pérez recibió un pase filtrado, superó a Courtois y definió a puerta vacía para aumentar la ventaja del Deportivo Alavés.

La reacción del conjunto merengue llegó al minuto 69, cuando Kylian Mbappé aprovechó una asistencia de Jude Bellingham para descontar dentro del área y establecer el 1-2.

La polémica se produjo en la recta final del encuentro, cuando el árbitro anuló un penal a favor del Real Madrid tras revisar la acción en el VAR y expulsó a Bellingham por doble amonestación.

Con este resultado, el Real Madrid se mantiene en la tercera posición de LaLiga, a tres puntos del FC Barcelona y a uno del Atlético de Madrid, mientras que el Deportivo Alavés asciende al octavo puesto con 19 unidades.

Los dirigidos por José Mourinho buscarán recuperarse el miércoles 2 de diciembre, cuando visiten a la Real Sociedad.