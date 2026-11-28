La selección de Panamá Femenina perdió 4-0 ante Canadá en los cuartos de final del Concacaf W Championship 2026, disputados este sábado 28 de noviembre en el Texas Health Mansfield Stadium, en Estados Unidos.

El conjunto dirigido por Toña Is no pudo conseguir la clasificación directa a la Copa Mundial Femenina de la FIFA Brasil 2027, pero todavía mantiene opciones de llegar a la cita mundialista a través del repechaje intercontinental.

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Canadá abrió el marcador al minuto 13' por intermedio de Shelina Zadorsky, mientras que Evelyne Viens amplió la ventaja al 45+5', para enviar a las norteamericanas al descanso con un 2-0 a favor.

En la segunda mitad, Evelyne Viens completó su doblete al minuto 62' y Annabelle Chukwu sentenció el compromiso al 83', colocando el definitivo 4-0.

Panamá también sufrió la baja de Hillary Jaén, quien presentó molestias durante el calentamiento y fue reemplazada por Schiandra González en el once titular. Además, Katherine Castillo salió del encuentro al minuto 22, siendo sustituida por Sherline King.

Panamá Femenina buscará clasificación mundialista ante rival por confirmarse

La selección panameña regresará a la acción el miércoles 2 de diciembre, a las 4:30 p.m., hora de Panamá, cuando se enfrente al perdedor del compromiso entre México y Haití.

Las canaleras deberán ganar ese encuentro para asegurar su presencia en el repechaje intercontinental y mantener vivo el sueño de disputar su segunda Copa del Mundo, tras su histórica participación en Australia y Nueva Zelanda 2023.