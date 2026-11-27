LPF: El Deportivo Árabe Unido le gana en penales al San Francisco y se clasifican a la Final

El San Francisco FC superó 1-0 al Deportivo Árabe Unido en la vuelta de las semifinales de la Liga Panameña de Fútbol ( LPF ) , igualando el global para que se definiera en una tanda de penales emocionante, que termina ganando el DAU y clasificando a la Final del Apertura 2026.

Los "monjes" arrancaron con todo generando peligro con jugada a balón detenido sobre el minuto 10', con Omar Browne centrando para Adrián Popoff, pero no llegó con el golpe de cabeza.

Los de La Chorrera siguieron metiendo presión, con el extremo Víctor Medina, que generaba peligro dejando rivales en el camino por banda izquierda.

El DAU respondió con remate de larga distancia de Rubén Collymore, pero sin generar mayor peligro.

Los dirigidos por el DT Jorge Dely Valdés cerraron el primer tiempo con jugada de peligro, en combinación entre Víctor Medina y Ronaldo Dinolis, este último que disparó de pierna derecha, pero la defensa tapó.

Segundo tiempo LPF

Los de la Conferencia Oeste continuaron con la posesión de la pelota, pero el Deportivo Árabe Unido fue quien tuvo la de peligro en los primeros minutos de la segunda mitad, con Marco Ceballos llegando al área para rematar de pierna derecha, pero Jorginho Frías tapó bien en el fondo.

San Francisco se fue con todo al ataque y Valentín Pimentel provocó un penal, para que sobre el 83' Ronaldo Dinolis marcara y empatara las acciones en el global.

La visita reaccionó y sumó números en la recta final del partido, pero no fue suficiente y el partido se va a los tiempos extras en el Estadio Rommel Fernández.

En unos tiempos extras muy cerrados, Mario Breary se fue expulsado con roja directa, después de una fuerte entrada.

Ambos lo intentaron sobre el final, pero no fue suficiente y el global terminó por marcador de 1-1, para ahora definir todo en la tanda de penales.

Reynaldo Polo, héroe en los penales

El arquero Reynaldo Polo se vistió de héroe en los penales y le dio la clasificación a su equipo a la Gran Final del Apertura 2026 de la LPF, en donde ahora esperar rival.