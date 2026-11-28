El Real Madrid visitará a la Real Sociedad este miércoles 2 de diciembre en el estadio Reale Arena, en partido correspondiente a la jornada 23 de LaLiga de España.

El conjunto dirigido por José Mourinho buscará regresar a la senda del triunfo tras sufrir una inesperada derrota por 1-2 ante el Deportivo Alavés en el estadio Santiago Bernabéu.

Por su parte, la Real Sociedad se encuentra en la lucha por los puestos de clasificación a competiciones europeas. El conjunto vasco registra 22 puntos, producto de siete victorias, un empate y cinco derrotas, antes de enfrentar al Sevilla este domingo 29 de noviembre.

Real Madrid dominó los enfrentamientos de la temporada pasada

Durante la temporada 2025-2026 de LaLiga, el Real Madrid consiguió pleno de victorias en sus dos enfrentamientos ante la Real Sociedad.

El 13 de septiembre de 2025, los merengues se impusieron 2-1 en condición de visitante, gracias a las anotaciones de Kylian Mbappé y Arda Güler. Mikel Oyarzabal descontó de penal para los locales.

Posteriormente, el 14 de febrero de 2026, el Real Madrid goleó 4-1 a la Real Sociedad en el Santiago Bernabéu, con un doblete de Vinicius Jr. y anotaciones de Gonzalo García y Federico Valverde.

En la presente temporada, ambos equipos se enfrentaron el pasado 26 de agosto, con victoria de los blancos por 4-1, gracias a un triplete de Kylian Mbappé y un gol de Vinicius Jr.

Fecha y hora del partido entre Real Sociedad y Real Madrid