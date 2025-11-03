¡A LA MODA! El Real Madrid y Adidas presentan LFSTLR

El Real Madrid y Adidas presentan LFSTLR, una colección que se adentra en el mundo del lifestyle y la moda urbana. Esta línea de ropa conecta la cultura del Real Madrid con las tendencias del streetwear y la moda contemporánea.

Se trata de una reinterpretación del ADN del club para los aficionados que viven el fútbol desde la autenticidad y el estilo.

Esta nueva colección se diferencia de las equipaciones de partido y apuesta por un enfoque más fashion. Incluye patrones 3D, tejidos premium y un ajuste suelto que combina comodidad y sofisticación. En cuanto al diseño, atrevido y llamativo, es fiel al ADN del club y a su espíritu ganador, con detalles que rinden homenaje a la cultura y esencia del Real Madrid.

La colección LFSTLR está pensada no solo para los aficionados al fútbol, sino para aquellos que sienten el peso de la historia y la cultura del Real Madrid como parte de su propia identidad. Es una declaración de estilo, un puente entre la moda y el fútbol, la tradición y la innovación, el terreno de juego y la calle.

Jugadores del Real Madrid ya lo estrenaron

Los jugadores estrenaron la colección LFSTRL el pasado sábado en el Bernabéu, antes del partido contra el Valencia, y ya está disponible para su compra en las tiendas oficiales Real Madrid, tiendas adidas, distribuidores seleccionados y en adidas.es.

FUENTE: REAL MADRID