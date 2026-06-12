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FUTBOL Mundial 2026 -  12 de junio de 2026 - 10:32

Mundial 2026: Zlatan Ibrahimović menospreció a la Selección de Panamá

El ex atacante sueco Zlatan Ibrahimovic comentó que Panamá será un "saco de boxeo" en el Mundial 2026.

Mundial 2026: Zlatan Ibrahimović menospreció a la Selección de Panamá

Mundial 2026: Zlatan Ibrahimović menospreció a la Selección de Panamá

Foto: Ibra_official

El ex delantero sueco Zlatan Ibrahimovic habló en FOX Sports Estados Unidos sobre el grupo L del Mundial 2026 e hizo referencia a la Selección de Panamá como un "Saco de boxeo".

"¿Panamá? Será el saco de boxeo" del grupo", dijo el ex jugador de ascendencia bosniocroata.

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Ibrahimovic, el máximo goleador en la historia de la selección de fútbol de Suecia, con un total de 62 goles marcados en 122 encuentros, siempre se ha caracterizado por ser una persona con carisma provocador y una fuerte mentalidad.

A pesar de estas palabras, los dirigidos por Thomas Christiansen se mantienen enfocados en dar la sorpresa y lograr la clasificación a los dieciseisavos de Final.

GHANA VS SELECCIÓN DE PANAMÁ: FECHA, HORA Y DÓNDE VER MUNDIAL 2026

  • Fecha: Miércoles, 17 de junio de 2026
  • Hora: 6:00 p.m.
  • Lugar: Estadio Toronto
  • Dónde ver: En vivo por la señal de RPC Televisión

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