AC Milan gana al Cremonese con dos goles en el cierre de partido

El AC Milan respiró aliviado en los últimos minutos del choque ante el Cremonese, derrotado 0-2 con los tantos sobre la bocina de Pavlovic y de Rafael Leao con los que el equipo de Allegri mantiene un hilo de esperanza en su pelea por el título: diez puntos le separan del Inter con un derbi en el horizonte.
La empresa estaba clara y fue asumida sin rodeos: recortar hasta diez y presentarse en el derbi el próximo fin de semana con algo más que orgullo, con una esperanza matemática que diera cierto aire. El Milan necesitaba llegar con pulso al fin de semana siguiente y el último peaje se llamó Cremonese.
Las anotaciones de la victoria del AC Milan
El primero lo dibujó con un centro medido a la cabeza de Füllkrug, que remató por encima del larguero cuando el gol ya se intuía. El segundo llegó en el minuto 89, con otro envío envenenado al corazón del área. Esta vez fue Pavlovic quien apareció con decisión para cabecear a la red y rescatar al Milan cuando el partido se le escapaba entre los dedos.
Se salvó por un suspiro y aún encontró espacio para la sentencia. En el 94, con el Cremonese volcado en busca de un empate desesperado, Leao culminó una contra que cayó como una losa. Allegri y los suyos lo celebraron con desahogo, conscientes de que en apenas cinco minutos habían pasado de hincar la rodilla en la carrera por el título a conservar una brizna de esperanza. El derbi quedó señalado como juez definitivo.
