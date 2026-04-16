Marc Pubill sobre el "no" penal: "No se puede pitar nunca"

Marc Pubill, defensa del Atlético de Madrid, explicó este jueves que la acción reclamada como penalti por el FC Barcelona en el encuentro de ida de los cuartos de final de la Champions League, cuando agarró el balón con las manos para sacar de portería tras dársela su portero Juan Musso, “no se puede pitar nunca” como pena máxima.

“La versión ya la dio la UEFA, así que no hace falta. Está claro cuál es mi opinión, que no se puede pitar nunca, así que no tengo nada más que decir”, expresó en la zona mixta en el Centro Deportivo de Majadahonda, antes del entrenamiento vespertino y a dos días de la final de la Copa del Rey contra la Real Sociedad en el estadio La Cartuja de Sevilla.

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