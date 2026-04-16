Marc Pubill sobre el "no" penal: "No se puede pitar nunca"

Marc Pubill, defensa del Atlético de Madrid, explicó este jueves que la acción reclamada como penalti por el FC Barcelona en el encuentro de ida de los cuartos de final de la Champions League, cuando agarró el balón con las manos para sacar de portería tras dársela su portero Juan Musso, “no se puede pitar nunca” como pena máxima.
Pubill valoró que el partido de vuelta del pasado martes en el Metropolitano contra el Barcelona, con la clasificación del Atlético para las semifinales de la Liga de Campeones, fue “mágico”. "Hacerlo delante de nuestra afición fue precioso", afirmó.