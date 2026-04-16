NBA: Victor Wembanyama gana el premio Magic Johnson de la PBWA

Victor Wembanyama, de los San Antonio Spurs, ha ganado el premio Magic Johnson 2025-26, que reconoce al jugador de la NBA que mejor combina la excelencia en la cancha con la cooperación y la elegancia en el trato con los medios de comunicación y los aficionados, según anunció hoy la Asociación de Escritores Profesionales de Baloncesto.

Wembanyama promedió 25 puntos, 11,5 rebotes, 3,1 asistencias y 3,1 tapones por partido (líder de la liga) esta temporada, y fue seleccionado para el All-Star por segunda vez. Fuera de la cancha, Wembanyama siempre fomentó un ambiente de respeto mutuo y franqueza con los periodistas que cubren la NBA.

“Victor Wembanyama encarna a la perfección el espíritu de este premio: es una superestrella tan reflexiva y carismática fuera de la cancha como dominante dentro de ella”, declaró el presidente de la PBWA, Howard Beck. “Es generoso, amable y paciente con los periodistas, y siempre dispuesto a hablar de cualquier tema, desde la carrera por el MVP hasta la justicia social y las auroras boreales. Como dijo uno de nuestros miembros, Victor es ‘un pensador profundo que comprende el poder de sus palabras’”.

Victor Wembanyama gana el premio Magic Johnson

Beck añadió: “A pesar de la enorme atención mediática y las expectativas que enfrenta a diario, Victor siempre aborda sus entrevistas con entusiasmo y sentido del humor. El día antes de ser seleccionado en el draft de 2023, Victor dijo que su objetivo era ser el mejor en ‘todas las facetas del trabajo’, incluyendo ‘el mejor con los medios, en las ruedas de prensa’. Y, como lo ha hecho en la cancha, ha superado con creces su promesa”.

Wembanyama es el primer jugador de los Spurs en ganar el premio y, con 22 años, el galardonado más joven desde Kevin Durant (también de 22 años) en 2011.

Donovan Mitchell, de los Cleveland Cavaliers, quedó segundo en la votación, por segundo año consecutivo. Los otros finalistas, nominados por los miembros de la PBWA, fueron Stephen Curry, de los Golden State Warriors; Jaylen Brown, de los Boston Celtics; y Giannis Antetokounmpo, de los Milwaukee Bucks. El ganador fue elegido mediante votación de todos los miembros de la PBWA.

El premio, creado en 2001, lleva el nombre de Earvin “Magic” Johnson, la exestrella de Los Angeles Lakers, quien siempre fue una persona amena, reflexiva y amable con los medios de comunicación a lo largo de su carrera, que lo llevó al Salón de la Fama.

La PBWA premia anualmente a un miembro del equipo de relaciones públicas de la NBA (Premio Brian McIntyre), a un entrenador (Premio Rudy Tomjanovich) y a un jugador estrella (Premio Magic Johnson) que se destacan por su dedicación a los medios y su compromiso con la información a los aficionados. Según las normas vigentes de la PBWA, adoptadas en 2020, ningún equipo ni jugador puede ganar en años consecutivos.

La PBWA está compuesta por más de 200 escritores y editores que cubren regularmente la NBA y la WNBA para periódicos, revistas y medios de comunicación en línea.

FUENTE: NBA