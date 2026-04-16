Eduardo Camavinga vuelve dejar con uno menos al Real Madrid en Champions League

El partido entre el Bayern Múnich vs Real Madrid por los cuartos de final de la Champions League estuvo lleno de goles en donde un reñido 4-3 los 'bávaros' se llevaron la victoria y se dio la expulsión sobre la hora de Eduardo Camavinga, lo que fue un punto clave en el partido.
EDUARDO CAMAVINGA VUELVE A PERJUDICAR A SU EQUIPO
El francés ya habría sido reincidente consiguiendo su segunda expulsión consecutiva en cuartos de finales de esta competición, pero en aquella ocasión contra el Arsenal, ambas fueron por acciones antirreglamentarias, situación que indigna mas al madridismo.