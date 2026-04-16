Eduardo Camavinga vuelve dejar con uno menos al Real Madrid en Champions League Mahmud HAMS / AFP

El partido entre el Bayern Múnich vs Real Madrid por los cuartos de final de la Champions League estuvo lleno de goles en donde un reñido 4-3 los 'bávaros' se llevaron la victoria y se dio la expulsión sobre la hora de Eduardo Camavinga, lo que fue un punto clave en el partido.

No obstante, el Real Madrid tuvo que jugar con unos menos los tramos finales del partido producto a que, Eduardo Camavinga fue expulsado por doble amarilla al retener el balón impidiendo que el equipo rival pudiera reanudar el juego. Este gesto fue suficiente para que el arbitro central considerara una segunda amonestación que lo mandaría a los camerinos dejando con uno menos al equipo 'blanco'.

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