FUTBOL Fútbol Internacional -  16 de abril de 2026 - 12:16

Eduardo Camavinga vuelve dejar con uno menos al Real Madrid en Champions League

El francés Eduardo Camavinga ya habría dejado al Real Madrid con un jugador menos en una eliminatoria de Champions League por segundo año consecutivo.

Eduardo Camavinga vuelve dejar con uno menos al Real Madrid en Champions League

Eduardo Camavinga vuelve dejar con uno menos al Real Madrid en Champions League

Mahmud HAMS / AFP

El partido entre el Bayern Múnich vs Real Madrid por los cuartos de final de la Champions League estuvo lleno de goles en donde un reñido 4-3 los 'bávaros' se llevaron la victoria y se dio la expulsión sobre la hora de Eduardo Camavinga, lo que fue un punto clave en el partido.

No obstante, el Real Madrid tuvo que jugar con unos menos los tramos finales del partido producto a que, Eduardo Camavinga fue expulsado por doble amarilla al retener el balón impidiendo que el equipo rival pudiera reanudar el juego. Este gesto fue suficiente para que el arbitro central considerara una segunda amonestación que lo mandaría a los camerinos dejando con uno menos al equipo 'blanco'.

EDUARDO CAMAVINGA VUELVE A PERJUDICAR A SU EQUIPO

El francés ya habría sido reincidente consiguiendo su segunda expulsión consecutiva en cuartos de finales de esta competición, pero en aquella ocasión contra el Arsenal, ambas fueron por acciones antirreglamentarias, situación que indigna mas al madridismo.

En esta nota:
Seguir leyendo

Marc Pubill sobre el "no" penal: "No se puede pitar nunca"

El FC Barcelona presentó una queja ante la UEFA por la actuación arbitral en Champions

Lionel Messi compra el UE Cornellà de la Tercera RFEF

Recomendadas

Últimas noticias