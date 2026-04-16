Ben Whittaker será la estrella principal en Liverpool, con choque ante pegador argentino

La estrella en ascenso Ben Whittaker enfrentará un nuevo reto en su carrera, siendo la estrella principal de la velada en el M&S Bank Arena de la ciudad de Liverpool del próximo sábado 18 de abril a través de DAZN Boxing y de ESPN.

Whittaker (10-0-1), de 28 años de edad enfrentará este fin de semana al pegador argentino Braian Suárez, que llega a este pleito con marca profesional de 21 triunfos, 4 derrotas y 20 de sus victorias por la vía rápida, con un porcentaje noqueador del 95.24%.

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En primeras instancias Callum Smith y David Morrell estarían en la pelea estelar, pero Smith sufrió una lesión y ahora será "The Surgeon" Whittaker el que tendrá encima todos los reflectores, algo que siempre quiere, desde su llegada al mundo del boxeo.

El estelar Ben Whittaker en espera de un nuevo salto al escenario

El medallista olímpico y explosivo púgil originario de West Bromwich llegará a este evento tras derrotar de manera espectacular a Benjamin Gavazi, en noviembre del pasado año 2025, con un KO en el primer asalto, de cartelera en Birmingham.

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Three days out from #WhittakerSuarez pic.twitter.com/hKPIZusFxj — Matchroom Boxing (@MatchroomBoxing) April 15, 2026

“Como boxeador, siempre quieres ser el centro de atención. Así que ser la figura principal es algo especial para mí. He peleado aquí en Liverpool muchas veces. Fue aquí donde gané mi primer título de la ABA, así que este lugar realmente significa algo para mí”, mencionó para Matchroom Boxing el talentoso púgil británico de la categoría de peso semipesado.

“Pero nunca hay que mirar demasiado hacia adelante y hay que hacer el trabajo. Si Dios quiere, todo saldrá según lo planeado y me iré a Estados Unidos. Tengo muchas ganas de ir.”

“Los aficionados quieren que pelee ahí fuera, así que me gustaría hacerlo algún día y dar un buen espectáculo. Incluso ya tengo planeada mi entrada al ring", finalizó Whittaker, que espera una nueva actuación, esta vez como estelar en cartelera de PPV y de ESPN Knockout.