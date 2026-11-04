FÚTBOL Fútbol Internacional -  4 de noviembre de 2026 - 08:26

Achraf Hakimi busca repetir el Mejor Jugador Africano del Año

Se dieron a conocer los nominados para el Mejor Jugador Africano del Año donde Achraf Hakimi quiere revalidar título.

Achraf Hakimi busca repetir el Mejor Jugador Africano del Año

Achraf Hakimi busca repetir el Mejor Jugador Africano del Año

EFE

El delantero del Real Madrid Brahim Díaz, internacional por Marruecos, y el senegalés Pape Gueye, medio del Villarreal, figuran entre los candidatos a mejor jugador africano del año al que vuelve a aspirar al ganador de 2025, su compañero de selección Achraf Hakimi (PSG).

Achraf Hakimi quiere revalidar el premio

Según anunció este miércoles la Confederación Africana de Fútbol (CAF), junto a Gueye, Brahim y Hakimi están entre los aspirantes su compatriota Ismael Saibari (Bayern Múnich), el marfileño Amad Diallo (Manchester United), el congoleño Ydane Wissa (Newcastle), el ghanés Antoine Semenyo (Manchester City), los también senegaleses Ismailia Sarr (Crystal Palace) y Sadio Mane (Al Nassr) y el sudafricano Teboho Mokoena (Mamelodi Sundowns).

Brahim y Gueye se añade a otros candidatos en diversas categorías. El marfileño Yan Diomande (Real Madrid) y el egipcio Hamza Abdelkarim (Barcelona) figuran entre los candidatos a mejor jugador joven del año, y las marroquíes Hanane Ait El Haj (Alavés) a mejor jugadora y Kautar Azfar (Barcelona) a mejor joven.

La gala de la CAF se celebrará el lunes 7 de diciembre en Lagos (Nigeria).

FUENTE: EFE

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