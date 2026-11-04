Achraf Hakimi busca repetir el Mejor Jugador Africano del Año

El delantero del Real Madrid Brahim Díaz, internacional por Marruecos, y el senegalés Pape Gueye, medio del Villarreal, figuran entre los candidatos a mejor jugador africano del año al que vuelve a aspirar al ganador de 2025, su compañero de selección Achraf Hakimi (PSG).
Brahim y Gueye se añade a otros candidatos en diversas categorías. El marfileño Yan Diomande (Real Madrid) y el egipcio Hamza Abdelkarim (Barcelona) figuran entre los candidatos a mejor jugador joven del año, y las marroquíes Hanane Ait El Haj (Alavés) a mejor jugadora y Kautar Azfar (Barcelona) a mejor joven.
La gala de la CAF se celebrará el lunes 7 de diciembre en Lagos (Nigeria).
FUENTE: EFE