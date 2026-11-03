MLB: ¿Quién es el mejor bateador de la agencia libre 2027?

No hay debate sobre quién es el mejor lanzador (y el mejor jugador en general) de la actual clase de agentes libres en la MLB . Ese honor le corresponde a Tarik Skubal, y por un amplio margen. Sin embargo, la historia es diferente cuando se trata del mercado de bateadores de este año.

Mientras que las cuatro clases anteriores de agentes libres estuvieron encabezadas por Aaron Judge, Shohei Ohtani, el dominicano Juan Soto y Kyle Tucker, respectivamente, esta temporada muerta no hay bateadores de ese calibre disponibles en el mercado.

En cambio, la clase de este año cuenta con un interesante grupo de candidatos que tienen argumentos sólidos para ser considerados el mejor bateador disponible.

Mejores bateadores agentes libres - temporada 2027 MLB

Teruaki Sato, 3B (Nro. 4 en la clasificación general)

Argumentos a favor: Después de que Munetaka Murakami (35 jonrones) y Kazuma Okamoto (33 cuadrangulares) superaran ambos la marca de 30 vuelacercas como novatos en las Grandes Ligas en el 2026, otro destacado cañonero japonés está en camino a las Mayores. Sato, quien ha sido puesto a disposición de los clubes de MLB mediante el sistema de posta, ganó la Triple Corona de la Liga Japonesa de Béisbol Profesional (NPB) la temporada pasada, con promedio de .306, 39 bambinazos y 106 carreras impulsadas. También conectó 40 jonrones en el 2025 y no cumplirá 28 años hasta marzo, lo que quizás le otorgue el mayor potencial de todos los jugadores de esta lista

Seiya Suzuki, RF (Nro. 5 en la clasificación general)

Argumentos a favor: Hablando de cañoneros japoneses que se han adaptado bien a las Grandes Ligas, Suzuki se ha consolidado discretamente como uno de los bateadores más consistentes de MLB desde que firmó un contrato de cinco años y US$85 millones con los Cachorros en el 2022. El jardinero ha conectado al menos 20 jonrones y registrado un OPS+ de 125 o más en cada una de las últimas cuatro temporadas, uniéndose a Ohtani, Soto, el dominicano Rafael Devers y Bryce Harper como los únicos jugadores en conseguirlo. Suzuki también mostró una mejoría significativa a la defensiva en el 2026, registrando un valor de +7 carreras a la defensiva (FRV), después de acumular -8 entre el 2022 y el 2025.

Randy Arozarena, LF (Nro. 6 en la clasificación general)

Argumentos a favor: Considerado uno de los jugadores más consistentes de la Gran Carpa por su combinación de poder y velocidad, Arozarena ingresó a un grupo exclusivo al conseguir su sexta temporada consecutiva de al menos 20 jonrones y 20 bases robadas en el 2026. Barry Bonds (nueve seguidas), Bobby Bonds (siete), el venzolano Bobby Abreu (siete) y Willie Mays (seis) son los únicos otros jugadores que han logrado una racha tan larga.

Brandon Lowe, 2B (Nro. 7 en la clasificación general)

Argumentos a favor: Traspasado de los Rays a los Piratas durante la temporada muerta pasada, Lowe posiblemente tuvo su mejor campaña en todos los aspectos en el 2026. Al combinar 35 jonrones y un wRC+ de 121 con una destacada defensa en la segunda base (+12 FRV), el veterano ocupó el puesto 17 entre los jugadores de posición en WAR (4.9, según FanGraphs). Lowe ha sido un bateador por encima del promedio en cada temporada de su carrera y ahora cuenta con tres campañas de más de 30 cuadrangulares. Esa cifra supera el total combinado de los otros cinco agentes libres provenientes de equipos de MLB que aparecen en esta lista (dos).

Jake Bauers, 1B (Nro. 11 en la clasificación general)

Argumentos a favor: Quizás ningún agente libre elevó tanto su valor en el mercado durante el 2026 como Bauers, quien estableció marcas personales en jonrones (26), carreras impulsadas (86) y los tres renglones de su línea ofensiva (.266/.389/.484), antes de conquistar el premio al Jugador Más Valioso de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional durante la marcha de Milwaukee hacia el título de la Serie Mundial.

Luis Arráez, 2B (Nro. 12 en la clasificación general)

Argumentos a favor: Arráez es el bateador de contacto por excelencia de MLB, un tricampeón de bateo que se quedó a las puertas de conquistar su cuarto título en el 2026. También aportó un valor considerable con el guante en el 2026 (+10 FRV), mejorando uno de los aspectos que habían sido sus mayores debilidades. La falta de poder y velocidad de Arráez limita su potencial ofensivo, pero si logra mantener sus avances defensivos, no sería una sorpresa ver al venezolano liderar a todos los jugadores de esta lista en WAR el próximo año.

FUENTE: MLB