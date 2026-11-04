Josué Vergara vuelve a la convocatoria para Conference League

El delantero panameño Josué Vergara fue convocado por el Gent para la fecha 4 de Conference League ante el KuPS para este jueves 5 de noviembre, luego de una lesión en la cadera que sufrió con la selección de Panamá en un amistoso.

Yayita ya había regresado a las cancha en la liga belga, el pasado 1 de noviembre en la derrota de su equipo ante el Lommel, ingresando al minuto 71'.

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Vergara sufrió una lesión en la cadera el pasado 5 de octubre en amistoso con la selección de Panamá ante Ecuador, pero estuvo un mes de baja.

Josué Vergara regresa con hambre de gol

El duelo será a las 12:45 pm hora panameña y podría volver a la titularidad.

Otra de las interrogantes es sí estará convocado nuevamente con la selección para los cuartos de final de Liga de Naciones Concacaf el 12 y 15 de noviembre.