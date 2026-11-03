Raphinha le envía un mensaje de apoyo a la familia de Jesús de Miguel

El delantero del Barcelona Raphael Dias ' Raphinha ', bigoleador en la victoria ante el Aston Villa (3-0) de este martes en la cuarta jornada de la Liga de Campeones, afirmó que "hoy no es un buen día para hablar de fútbol", debido al fallecimiento del jugador del Tenerife Jesús de Miguel.

"No me gustaría hablar de fútbol. Quiero dedicar la victoria a la afición, pero sobre todo mandar mucha fuerza a la familia Jesús. Descanse en paz", respondió el jugador brasileño en declaraciones a Movistar+.

Raphinha no habló de fútbol

Raphinha insistió en que "no es un buen día para hablar de fútbol" y declinó hacer declaraciones sobre el partido.

"Nos puede pasar a cualquiera. Ha sido muy duro cuando hemos visto la noticia. Es complicado. Vas a jugar partido y te puede pasar lo mismo", lamentó.

De Miguel, de 30 años, falleció este martes en el Hospital Universitario de Nuestra Señora de Candelaria, en Santa Cruz de Tenerife, donde estaba ingresado desde el lunes en cuidados intensivos a consecuencia del fuerte golpe que sufrió durante el partido entre su equipo y el Andorra.