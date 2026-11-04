 Atlético de Madrid vs FC Barcelona: Fecha, hora y dónde ver J12 LaLiga

Un duelo por el liderato se llevará a cabo este domingo, cuándo el Atlético de Madrid enfrente al FC Barcelona en el estadio Metropolitano por la fecha 12 de LaLiga.

Los blaugranas son líderes con 30 puntos, vienen de ganar en Champions contra el Aston Villa por goleada y el sábado hicieron lo que quisieron contra el Alavés.

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Por su lado, los del Cholo Simeone llegan con una derrota ante el Bayern Múnich y en LaLiga son segundo lugar con 28 puntos, vencieron al Levante en la Jornada 11 y quieren quedarse como líderes.

El Barcelona ya confirmó que no contará con Rodri por una lesión.

Fecha, hora y dónde ver Atlético de Madrid vs FC Barcelona en J12 de LaLiga