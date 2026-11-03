Champions League: XI del FC Barcelona vs Aston Villa en la fase liga

El FC Barcelona, que viene de golear al Alavés (6-1) tras las derrotas de la semana pasada ante el PSG (4-2) y el Real Madrid (1-2), medirá este martes (3:00 pm) su reacción en el Spotify Camp Nou ante el Aston Villa de Unai Emery, invicto en la competición, en la cuarta jornada de la Champions League.
El Barcelona, que debe ganar para mantenerse en los puestos que dan acceso directo a los octavos de final, llegará a la cita con las bajas de Dani Olmo y Roony Bardghji en ataque, y especialmente mermado en defensa por las ausencias de los también lesionados Jules Koundé, Eric Garcia, Xavi Espart y Andreas Christensen.
Alineación del FC Barcelona vs Aston Villa - Champions League
Joan García; Brian Fariñas, Cubarsí, Gerard Martín, Cancelo; Rodri, Pedri; Lamine Yamal, Fermín López, Gordon; y Raphinha.
FUENTE: EFE