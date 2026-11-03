Champions League: XI del FC Barcelona vs Aston Villa en la fase liga FOTO: FC BARCELONA - IA

El FC Barcelona, que viene de golear al Alavés (6-1) tras las derrotas de la semana pasada ante el PSG (4-2) y el Real Madrid (1-2), medirá este martes (3:00 pm) su reacción en el Spotify Camp Nou ante el Aston Villa de Unai Emery, invicto en la competición, en la cuarta jornada de la Champions League.

El preparador de Ondarribia es un viejo conocido del club catalán, pues se ha enfrentado en 30 ocasiones al Barça, con un balance de 3 victorias, 6 empates y 21 derrotas para Emery. El peor balance de su trayectoria ante cualquier equipo al que se haya enfrentado un mínimo de diez veces.

Suscríbete a nuestro newsletter Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail. Suscribirse