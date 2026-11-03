UCL Champions League -  3 de noviembre de 2026 - 13:50

Champions League: XI del FC Barcelona vs Aston Villa en la fase liga

El técnico alemán Hansi Flick reveló el once inicial del FC Barcelona para el choque ante el Aston Villa en la Champions League.

Champions League: XI del FC Barcelona vs Aston Villa en la fase liga

Champions League: XI del FC Barcelona vs Aston Villa en la fase liga

FOTO: FC BARCELONA - IA

El FC Barcelona, que viene de golear al Alavés (6-1) tras las derrotas de la semana pasada ante el PSG (4-2) y el Real Madrid (1-2), medirá este martes (3:00 pm) su reacción en el Spotify Camp Nou ante el Aston Villa de Unai Emery, invicto en la competición, en la cuarta jornada de la Champions League.

El preparador de Ondarribia es un viejo conocido del club catalán, pues se ha enfrentado en 30 ocasiones al Barça, con un balance de 3 victorias, 6 empates y 21 derrotas para Emery. El peor balance de su trayectoria ante cualquier equipo al que se haya enfrentado un mínimo de diez veces.

El Barcelona, que debe ganar para mantenerse en los puestos que dan acceso directo a los octavos de final, llegará a la cita con las bajas de Dani Olmo y Roony Bardghji en ataque, y especialmente mermado en defensa por las ausencias de los también lesionados Jules Koundé, Eric Garcia, Xavi Espart y Andreas Christensen.

Alineación del FC Barcelona vs Aston Villa - Champions League

Joan García; Brian Fariñas, Cubarsí, Gerard Martín, Cancelo; Rodri, Pedri; Lamine Yamal, Fermín López, Gordon; y Raphinha.

FUENTE: EFE

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