Adidas presenta los nuevos jerseys "away" para el Mundial 2026

La marca deportiva Adidas reveló oficialmente su nueva colección de camisetas “away” para varias selecciones nacionales de cara al Mundial 2026, apostando por diseños innovadores, tecnología avanzada y una fuerte conexión cultural con cada país.

Las nuevas equipaciones destacan por su enfoque creativo, combinando colores llamativos, patrones modernos y elementos inspirados en la historia y cultura de cada selección. Adidas mantiene su línea de innovación con tejidos ligeros y transpirables, diseñados para optimizar el rendimiento de los jugadores en el máximo escenario del fútbol mundial.

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Además, la colección incorpora materiales reciclados, reforzando el compromiso de la marca con la sostenibilidad dentro del deporte.

Cada diseño ha sido concebido como una narrativa visual única, inspirada en elementos culturales, históricos y artísticos de cada país. Donde las camisetas capturan la esencia de cada selección con una identidad propia y reconocible.

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Adidas con nuevas camisetas para el Mundial 2026

Ejemplos destacados incluyen:

México: con patrones “greca” inspirados en la arquitectura tradicional.

Japón: con 12 franjas que simbolizan jugadores y afición como unidad.

Argentina: con un diseño inspirado en su patrimonio artístico, destacando un patrón azul en espiral con detalles florales.

Colombia, cuya camiseta fusiona los tonos del océano Pacífico y el mar Caribe en un patrón dinámico, con detalles amarillos.

España: con referencias a manuscritos y literatura histórica.

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FUENTE: ADIDAS