Adolfo Machado: "No estamos en el libreto de nadie"

Adolfo Machado FOTO / ALIANZA fc

"Soy una persona agradecida, he jugado en los mejores clubes de Costa Rica y ser querido por ambas aficiones (Saprissa y LD Alajuelense), que no he tenido rechazo por una ni otra", expresó Adolfo Machado que volvió a Costa Rica para enfrentar al Saprissa en la derrota de Alianza FC 2-1 en la Copa Centroamericana 2026.

"No estamos en el libreto de nadie, pero como se los digo a los compañeros, si nosotros nos convencemos, tenemos fe y vamos por lo que queremos podemos hacer historia en esta copa, todavía nada está terminado, nos quedan tres partidos, tres finales y vamos a trabajar por esas tres finales y lograr los puntos que necesitamos". añadió el experimentado defensor.

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