Adolfo Machado: "No estamos en el libreto de nadie"

"Soy una persona agradecida, he jugado en los mejores clubes de Costa Rica y ser querido por ambas aficiones (Saprissa y LD Alajuelense), que no he tenido rechazo por una ni otra", expresó Adolfo Machado que volvió a Costa Rica para enfrentar al Saprissa en la derrota de Alianza FC 2-1 en la Copa Centroamericana 2026.
Sobre su accionar pasado los cuarenta años indicó: "41 años es una edad, pero si uno se prepara, descansa bien, come bien, uno puede rendir bien a nivel profesional, me he caracterizado por ese énfasis, hay que hidratarse bien, alimentarse bien para rendir bien a pesar de la edad "