Leonardo Bernal sigue castigando a los lanzadores de MLB

Repasa la actuación de los cuatro peloteros panameños que tuvieron acción este viernes 18 de septiembre en el Béisbol de las Grandes Ligas ( MLB ).

"Toto" Bernal se fue de 4-3 en la derrota de los Cardinals ante los Nationals 9-1. En lo que lleva de temporada tiene un promedio de bateo de .323 con 3 cuadrangulares, 15 remolcadas y .870 de OPS en 16 partidos en la Gran Carpa.

Iván Herrera

Como bateador designado, se fue de 4-1 con la única impulsada del equipo. Esta campaña batea para .242 con 16 cuadrangulares, 66 producidas, 8 bases robadas y .728 de OPS.

Edmundo Sosa

Titular en el jardín izquierdo, "Mundito" se fue de 3-3 con una producida y 2 anotadas en la derrota de los Phillies ante Mets 6-3. Este año batea para .249 con 8 cuadrangulares, 43 remolcadas, 4 bases robadas y .708 de OPS.

Daniel Espino

Abriendo el partido, el diestro trabajó una entrada, castigado con HR, otorgó 3 bases por bolas, ponchó a uno en la victoria 5-3 de los Guardians ante los Athletics. Esta temporada en 12 partidos registra efectividad de 4.73 en 13.1 lanzados, 22 ponches y 1.43 de WHIP.