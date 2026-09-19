Leonardo Bernal sigue castigando a los lanzadores de MLB

Repasa la actuación de los cuatro peloteros panameños que tuvieron acción este viernes 18 de septiembre en el Béisbol de las Grandes Ligas (MLB).
Iván Herrera
Como bateador designado, se fue de 4-1 con la única impulsada del equipo. Esta campaña batea para .242 con 16 cuadrangulares, 66 producidas, 8 bases robadas y .728 de OPS.
Edmundo Sosa
Titular en el jardín izquierdo, "Mundito" se fue de 3-3 con una producida y 2 anotadas en la derrota de los Phillies ante Mets 6-3. Este año batea para .249 con 8 cuadrangulares, 43 remolcadas, 4 bases robadas y .708 de OPS.
Daniel Espino
Abriendo el partido, el diestro trabajó una entrada, castigado con HR, otorgó 3 bases por bolas, ponchó a uno en la victoria 5-3 de los Guardians ante los Athletics. Esta temporada en 12 partidos registra efectividad de 4.73 en 13.1 lanzados, 22 ponches y 1.43 de WHIP.