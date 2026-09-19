MLB MLB -  19 de septiembre de 2026 - 09:34

Leonardo Bernal sigue castigando a los lanzadores de MLB

Repasa la actuación de los cuatro peloteros panameños que tuvieron acción este viernes 18 de septiembre en el Béisbol de las Grandes Ligas (MLB).

Leonardo Bernal sigue castigando a los lanzadores de MLB

Leonardo Bernal sigue castigando a los lanzadores de MLB

FOTO / CHATGPT

Repasa la actuación de los cuatro peloteros panameños que tuvieron acción este viernes 18 de septiembre en el Béisbol de las Grandes Ligas (MLB).

Panameños en la MLB

Leonardo Bernal

"Toto" Bernal se fue de 4-3 en la derrota de los Cardinals ante los Nationals 9-1. En lo que lleva de temporada tiene un promedio de bateo de .323 con 3 cuadrangulares, 15 remolcadas y .870 de OPS en 16 partidos en la Gran Carpa.

Iván Herrera

Como bateador designado, se fue de 4-1 con la única impulsada del equipo. Esta campaña batea para .242 con 16 cuadrangulares, 66 producidas, 8 bases robadas y .728 de OPS.

Edmundo Sosa

Titular en el jardín izquierdo, "Mundito" se fue de 3-3 con una producida y 2 anotadas en la derrota de los Phillies ante Mets 6-3. Este año batea para .249 con 8 cuadrangulares, 43 remolcadas, 4 bases robadas y .708 de OPS.

Daniel Espino

Abriendo el partido, el diestro trabajó una entrada, castigado con HR, otorgó 3 bases por bolas, ponchó a uno en la victoria 5-3 de los Guardians ante los Athletics. Esta temporada en 12 partidos registra efectividad de 4.73 en 13.1 lanzados, 22 ponches y 1.43 de WHIP.

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