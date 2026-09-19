MLB: José Caballero e Iván Herrera brillan con el bate y destacan con sus equipos

Los Grandes Ligas panameños Iván Herrera y José Caballero tuvieron una impresionante jornada a la ofensiva con los Cardenales de San Luis y Yankees de Nueva York respectivamente, en los choques de la MLB disputados el sábado 19 de septiembre.
José Caballero se luce en Arizona - MLB
El "Chema" de 30 años se fue de 2-2 con 1 pasaporte en la derrota de los Yankees de Nueva York 5-3 frente a los Arizona Diamondbacks en el Chase Field.
"Cabby" ahora deja su promedio en .238 con 14 cuadrangulares, 51 empujadas, 49 anotadas y 32 bases robadas.