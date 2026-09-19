MLB: José Caballero e Iván Herrera brillan con el bate y destacan con sus equipos FOTO: IA

Los Grandes Ligas panameños Iván Herrera y José Caballero tuvieron una impresionante jornada a la ofensiva con los Cardenales de San Luis y Yankees de Nueva York respectivamente, en los choques de la MLB disputados el sábado 19 de septiembre.

Herrera terminó bateando de 5-3 con 1 doblete y 1 ponche, mientras que Leonardo Bernal conectó de 6-1 con 1 carrera anotada y 2 ponches en la derrota de los Cardenales de San Luis 8-5 ante los Nacionales de Washington en el Busch Stadium.

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José Caballero se luce en Arizona - MLB

El "Chema" de 30 años se fue de 2-2 con 1 pasaporte en la derrota de los Yankees de Nueva York 5-3 frente a los Arizona Diamondbacks en el Chase Field.

"Cabby" ahora deja su promedio en .238 con 14 cuadrangulares, 51 empujadas, 49 anotadas y 32 bases robadas.