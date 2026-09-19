FC Barcelona vs Getafe: Fecha, hora y dónde ver jornada 8 de LaLiga

El FC Barcelona se enfrentará al Getafe el sábado 10 de octubre de 2026, en la jornada 8 de LaLiga, en el regreso de la competición española después de la fecha FIFA.
El delantero brasileño atraviesa un espectacular momento goleador y, con sus tres tantos ante el Sevilla, alcanzó los 12 goles en el comienzo de LaLiga, convirtiéndose en uno de los principales focos de atención del ataque azulgrana.
FC BARCELONA VS GETAFE: FECHA, HORA Y DÓNDE SEGUIR J8 DE LALIGA
- Fecha: Sábado, 10 de octubre de 2026
- Hora: 11:30 a.m.
- Lugar: Spotify Camp Nou
- Dónde seguir: En las redes sociales de RPC Deportes y rpctv.com con el LBP