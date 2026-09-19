FC Barcelona vs Getafe: Fecha, hora y dónde ver jornada 8 de LaLiga

FC Barcelona vs Getafe: Fecha, hora y dónde ver en LaLiga FOTO: IA

El FC Barcelona se enfrentará al Getafe el sábado 10 de octubre de 2026, en la jornada 8 de LaLiga, en el regreso de la competición española después de la fecha FIFA.

El conjunto azulgrana llegará a este compromiso con la confianza reforzada tras imponerse 3-1 al Sevilla en su último partido liguero. La gran figura de ese encuentro fue Raphinha, autor de un hat trick que volvió a demostrar su protagonismo ofensivo en este inicio de temporada.

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