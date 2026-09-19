LPF: Alianza vs Universitario y CD Plaza Amador vs Veraguas United terminaron en empate

En los encuentros interconferencias del sábado correspondientes a la jornada 9 del Torneo Apertura 2026 de la LPF , Alianza FC , CD Universitario, CD Plaza Amador y Veraguas United no pasaron del empate.

En el primer compromiso de la jornada sabatina, el Alianza FC y el CD Universitario igualaron sin goles en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez.

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Con este resultado, los "pericos" se mantienen en la cuarta posición de la Conferencia Este con 11 puntos, mientras que los universitarios escalan momentáneamente a la tercera posición del Oeste con 8 unidades.

CD Plaza Amador no logra sumar de tres - LPF

En el segundo choque del sábado, los dirigidos por Mario Méndez igualaron 1-1 con el Veraguas United.

Jimar Sánchez de cabeza adelantó a los locales al 44', mientras que Nedwar Zúñiga anotó el empate en el COS Sports Plaza al 64'.

Este empate deja al Plaza como líder del Este con 18 puntos, misma cantidad que tiene el Árabe Unido y el United sigue segundo en el Oeste con 14 unidades.