El FC Barcelona remonta al Sevilla con Hat-trick de Raphinha

Un triplete del brasileño Raphael Dias, ' Raphinha ', estratosférico con 12 goles en los siete primeros partidos de la temporada y auxiliado por dos asistencias de un enchufado Lamine Yamal, le dio una trabajada victoria al FC Barcelona en el campo de un buen Sevilla (1-3) para mantener el liderato y el pleno de triunfos en LaLiga.

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Raphinha anotó tres goles, Lamine Yamal dio dos asistencias en la victoria 3-1 del FC Barcelona ante Sevilla.#FutbolRPC pic.twitter.com/D7lSQwGgHq — Deportes RPC (@deportes_rpc) September 19, 2026

Raphinha cambió el partido

El Sevilla, en un magnífico primer tiempo y con una gran presión que ahogó muchas veces a los azulgranas, se adelantó a los 19 minutos con un tanto de cabeza del francés Youssouf Fofana, pero Raphinha empató tres minutos después y en el segundo tiempo cambió todo el decorado, con el Barcelona más agresivo y el delantero brasileño pleno de aciertos hasta anotar dos nuevas dianas, en el 52 y el 69, para establecer el definitivo 1-3.