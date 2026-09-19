LEGIONARIOS Fútbol Internacional -  19 de septiembre de 2026 - 20:36

Adalberto Carrasquilla ingresó de cambio y terminó expulsado ante Atlas

El panameño Adalberto Carrasquilla fue expulsado en el empate de Pumas 1-1 ante Atlas en la Liga MX.

Adalberto Carrasquilla ingresó de cambio y terminó expulsado ante Atlas

Adalberto Carrasquilla ingresó de cambio y terminó expulsado ante Atlas

Foto: IA

El mediocampista panameño Adalberto Carrasquilla tuvo una jornada complicada con los Pumas de la UNAM, que igualaron 1-1 ante Atlas en la novena fecha del Torneo Apertura de la Liga MX.

El volante de 27 años inició por tercer partido consecutivo como suplente, aunque continúa teniendo participación en el equipo universitario durante la presente temporada.

Números de Adalberto Carrasquilla en la Liga MX 2026-27

En lo que va del Apertura 2026, Carrasquilla registra una asistencia en siete partidos disputados con Pumas.

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