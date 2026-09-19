Adalberto Carrasquilla ingresó de cambio y terminó expulsado ante Atlas

El mediocampista panameño Adalberto Carrasquilla tuvo una jornada complicada con los Pumas de la UNAM, que igualaron 1-1 ante Atlas en la novena fecha del Torneo Apertura de la Liga MX.

Carrasquilla ingresó al terreno de juego al minuto 58 , luego de comenzar nuevamente el partido desde el banquillo. Sin embargo, su participación terminó antes del pitazo final, ya que fue expulsado con roja directa al minuto 87 .

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El volante de 27 años inició por tercer partido consecutivo como suplente, aunque continúa teniendo participación en el equipo universitario durante la presente temporada.

Números de Adalberto Carrasquilla en la Liga MX 2026-27

En lo que va del Apertura 2026, Carrasquilla registra una asistencia en siete partidos disputados con Pumas.