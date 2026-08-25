Alajuelense vs CD Plaza Amador: Fecha, hora y dónde ver en Copa Centroamericana 2026 FOTO: CD PLAZA AMADOR

El conjunto del CD Plaza Amador tendrá un duro compromiso cuando visite a la Liga Deportiva Alajuelense de Costa Rica en el último partido del grupo A de la Copa Centroamericana 2026 de la CONCACAF.

Los dirigidos por Mario Méndez actualmente marchan segundos con 6 unidades, misma cantidad que tienen los ticos, pero que se ubican terceros por diferencia de goles.

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