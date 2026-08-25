Alajuelense vs CD Plaza Amador: Fecha, hora y dónde ver en Copa Centroamericana 2026

El conjunto del CD Plaza Amador tendrá un duro compromiso cuando visite a la Liga Deportiva Alajuelense de Costa Rica en el último partido del grupo A de la Copa Centroamericana 2026 de la CONCACAF.
El club panameño solo necesita ganar o empatar para asegurar un boleto a la siguiente fase del certamen.
ALAJUELENSE VS CD PLAZA AMADOR: FECHA, HORA Y DÓNDE SEGUIR EN COPA CENTROAMERICANA 2026
- Fecha: Miércoles, 26 de agosto de 2026
- Hora: 9:30 p.m.
- Lugar: Estadio Alejandro Morera Soto
- Dónde seguir: En las redes sociales de RPC Deportes y el LBP en rpctv.com