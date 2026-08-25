FUTBOL Fútbol Internacional -  25 de agosto de 2026 - 10:34

Alajuelense vs CD Plaza Amador: Fecha, hora y dónde ver en Copa Centroamericana 2026

Repasa todos los detalles del duelo que tendrá el CD Plaza Amador ante el Alajuelense en la Copa Centroamericana 2026.

Alajuelense vs CD Plaza Amador: Fecha
Alajuelense vs CD Plaza Amador: Fecha, hora y dónde ver en Copa Centroamericana 2026FOTO: CD PLAZA AMADOR

El conjunto del CD Plaza Amador tendrá un duro compromiso cuando visite a la Liga Deportiva Alajuelense de Costa Rica en el último partido del grupo A de la Copa Centroamericana 2026 de la CONCACAF.

Los dirigidos por Mario Méndez actualmente marchan segundos con 6 unidades, misma cantidad que tienen los ticos, pero que se ubican terceros por diferencia de goles.

El club panameño solo necesita ganar o empatar para asegurar un boleto a la siguiente fase del certamen.

ALAJUELENSE VS CD PLAZA AMADOR: FECHA, HORA Y DÓNDE SEGUIR EN COPA CENTROAMERICANA 2026

  • Fecha: Miércoles, 26 de agosto de 2026
  • Hora: 9:30 p.m.
  • Lugar: Estadio Alejandro Morera Soto
  • Dónde seguir: En las redes sociales de RPC Deportes y el LBP en rpctv.com
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