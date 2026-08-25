LPF: Partidos para la jornada 6 del Apertura 2026

La LPF continúa con su programación regular y para este viernes se dará inició a la jornada 6 del Torneo Apertura 2026, con choques de alto nivel en los Interconferencias.
Partidos para la jornada 6 del Apertura 2026 de la LPF
Viernes 28 de agosto
- Tauro FC vs CAI - Cos Sports Plaza (8:30 pm)
Sábado 29 de agosto
- CD Universitario vs Árabe Unido - Estadio Universidad Latina (6:15 pm)
- San Francisco vs Plaza Amador - Estadio Agustín "Muquita" Sánchez (8:30 pm)
Domingo 30 de agosto
- Unión Coclé vs Alianza FC - Estadio Virgilio Tejeira (4:00 pm)
- Sporting San Miguelito vs Herrera FC - COS Sports Plaza (6:15 pm) En vivo por RPC
Lunes 31 de agosto
- UMECIT FC vs Veraguas United - COS Sports Plaza (8:00 pm)