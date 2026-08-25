LPF Liga Panameña de Fútbol LPF -  25 de agosto de 2026 - 10:57

LPF: Partidos para la jornada 6 del Apertura 2026

Repasa los partidos para la sexta jornada del Torneo Apertura 2026 de la LPF que inicia este viernes 28 de agosto.

LPF: Partidos para la jornada 6 del Apertura 2026

LPF: Partidos para la jornada 6 del Apertura 2026

FOTO: LPF

La LPF continúa con su programación regular y para este viernes se dará inició a la jornada 6 del Torneo Apertura 2026, con choques de alto nivel en los Interconferencias.

La fecha arrancará el viernes 28 de agosto, cuando el Tauro FC se mida al CAI a las 8:30 p.m. en el COS Sports Plaza.

Partidos para la jornada 6 del Apertura 2026 de la LPF

Viernes 28 de agosto

  • Tauro FC vs CAI - Cos Sports Plaza (8:30 pm)

Sábado 29 de agosto

  • CD Universitario vs Árabe Unido - Estadio Universidad Latina (6:15 pm)
  • San Francisco vs Plaza Amador - Estadio Agustín "Muquita" Sánchez (8:30 pm)

Domingo 30 de agosto

  • Unión Coclé vs Alianza FC - Estadio Virgilio Tejeira (4:00 pm)
  • Sporting San Miguelito vs Herrera FC - COS Sports Plaza (6:15 pm) En vivo por RPC

Lunes 31 de agosto

  • UMECIT FC vs Veraguas United - COS Sports Plaza (8:00 pm)

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