Sporting San Miguelito vs Herrera FC: Fecha, hora y dónde ver en la jornada 6 de LPF

Sporting San Miguelito y Herrera FC se enfrentarán este domingo 30 de agosto en el COS Sports Plaza, en un atractivo duelo interconferencia correspondiente a la sexta jornada del Torneo Apertura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF).
Los académicos vienen de perder 1-0 frente al Árabe Unido, mismo marcador con el que perdieron los herreranos contra el CD Universitario.
Sporting marcha cuarto en la conferencia Este con 5 puntos y el conjunto de la "Berraquera" es quinto en el Oeste con 5 unidades.
SPORTING SAN MIGUELITO VS HERRERA FC: FECHA, HORA Y DÓNDE VER EN LA J6 LPF
- Fecha: Domingo, 30 de agosto de 2026
- Hora: 6:15 pm
- Lugar: COS Sports Plaza
- Dónde ver: En vivo por la señal de RPC Televisión y el YouTube de RPC Deportes