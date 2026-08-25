Sporting San Miguelito vs Herrera FC: Fecha, hora y dónde ver en la jornada 6 de LPF Foto: LPF

Sporting San Miguelito y Herrera FC se enfrentarán este domingo 30 de agosto en el COS Sports Plaza, en un atractivo duelo interconferencia correspondiente a la sexta jornada del Torneo Apertura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol ( LPF ).

El compromiso pondrá frente a frente a dos equipos que buscarán sumar tres puntos importantes en su camino por mantenerse en la pelea dentro del campeonato. Al tratarse de un choque entre clubes de distintas conferencias, el encuentro representa además una oportunidad para medir fuerzas ante un rival de otra zona de la competición.

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Los académicos vienen de perder 1-0 frente al Árabe Unido, mismo marcador con el que perdieron los herreranos contra el CD Universitario.

Sporting marcha cuarto en la conferencia Este con 5 puntos y el conjunto de la "Berraquera" es quinto en el Oeste con 5 unidades.

SPORTING SAN MIGUELITO VS HERRERA FC: FECHA, HORA Y DÓNDE VER EN LA J6 LPF