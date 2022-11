Alberto Quintero anuncia salida del Universitario Deportes

"Tras 6 años en Universitario de Deportes toca emprender rumbo hacia un nuevo destino. Finaliza un capítulo importante en mi vida y empiezo a escribir uno nuevo. Durante todo este tiempo me he sentido en casa, un crema más, compartiendo siempre con ustedes sueños, ilusiones, triunfos, lidiando con las derrotas y con los momentos difíciles que se han vivido en el club. Siempre puse mi esfuerzo y dedicación por el club por encima de todo los demás, dejando en el Monumental increíbles recuerdos y sobre todo, amigos, de los que espero seguir sabiendo y que les tengo mucho que agradecer. Muchas gracias a todo el cuerpo técnico, compañeros, directivos, entrenadores y por supuesto a ustedes, la hinchada crema que siempre me ha apoyado y me acompañó en las buenas y en las malas. Aunque las despedidas nunca son fáciles, hay momentos en los que decir adiós son la única manera de emprender una nueva etapa. Es todo un reto que afronto con ilusión y con todas las ganas del mundo donde espero que mi nueva etapa me traiga tantas alegrías como deseo. Gracias Universitario de Deportes. Y DALE U TODA LA VIDA", escribió Alberto Quintero en sus redes sociales.

"Negrito" recientemente consiguió la nacionalidad peruana, por lo que ya no ocuparía una plaza de extranjero en tal caso de continuar en algún club del país suramericano.