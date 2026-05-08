MLB: Miguel Amaya despertó con el madero en choque ante Cincinnati

El receptor santeño Miguel Amaya despertó a la ofensiva, en la victoria que lograron los Cubs de Chicago 8-3 sobre los Rojos de Cincinnati, en la jornada del jueves en las Grandes Ligas ( MLB ).

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Amaya estuvo detrás del plato desde el inicio del compromiso en el Wrigley Field, liderando el trabajo del lanzador zurdo japonés, Shota Imanaga, quien trabajó 6 episodios de 6 hits, 1 carrera (1 limpia), 3 bases por bolas y 10 ponches.

En la ofensiva, el "Kangri" bateó de 2-1 con 2 carreras empujadas, 1 anotada, 1 base por bolas y 1 ponche.

Números de Miguel Amaya en la temporada 2026 de la MLB

El panameño de 27 años tiene un promedio de .228, producto de 13 imparables en 57 turnos, 2 cuadrangulares, 8 empujadas, 11 anotadas, 10 bases por bolas, 16 ponches y 1 doble.

Los Cachorros volverán al diamante este viernes, para enfrentar a los Rangers de Texas en el Globe Life Field (7:05 pm).