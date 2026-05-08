MLB MLB -  8 de mayo de 2026 - 08:42

MLB: Miguel Amaya despertó con el madero en choque ante Cincinnati

El bate de Miguel Amaya fue clave en la victoria de los Cubs de Chicago ante los Rojos de Cincinnati, en la jornada del jueves en la MLB.

MLB: Miguel Amaya despertó con el madero en choque ante Cincinnati

MLB: Miguel Amaya despertó con el madero en choque ante Cincinnati

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Gabriel Aideé
Por Gabriel Aideé

El receptor santeño Miguel Amaya despertó a la ofensiva, en la victoria que lograron los Cubs de Chicago 8-3 sobre los Rojos de Cincinnati, en la jornada del jueves en las Grandes Ligas (MLB).

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Amaya estuvo detrás del plato desde el inicio del compromiso en el Wrigley Field, liderando el trabajo del lanzador zurdo japonés, Shota Imanaga, quien trabajó 6 episodios de 6 hits, 1 carrera (1 limpia), 3 bases por bolas y 10 ponches.

En la ofensiva, el "Kangri" bateó de 2-1 con 2 carreras empujadas, 1 anotada, 1 base por bolas y 1 ponche.

Números de Miguel Amaya en la temporada 2026 de la MLB

El panameño de 27 años tiene un promedio de .228, producto de 13 imparables en 57 turnos, 2 cuadrangulares, 8 empujadas, 11 anotadas, 10 bases por bolas, 16 ponches y 1 doble.

Los Cachorros volverán al diamante este viernes, para enfrentar a los Rangers de Texas en el Globe Life Field (7:05 pm).

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