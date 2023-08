Andrés Andrade fijo en LASK Linz para llevarse el triunfo

Partido

En el segundo partido en casa de esta semana, el entrenador del LASK, Thomas Sageder, confió en el mismo once inicial que ante el HSK Zrinjski Mostar. Sin embargo, no hubo un comienzo relámpago comparable, ambos equipos se tantearon en los primeros compases del partido. La primera gran oportunidad llegó en el minuto 23. Tras un córner visitante y un cabezazo en el centro, el balón llegó a Lucas Galvao, que no pudo meter el balón en la portería de Linz.

La siguiente oportunidad también la tuvo el FK Austria Wien, cuando un centro raso de Andrés Andrade fue desviado con decisión. Sin embargo, allí estaba el portero Tobias Lawal. En el minuto 32 los locales se adelantaron. En un ataque por la izquierda, el balón llegó por el centro a Robert Zulj, quien lo pasó hacia la derecha, donde Florian Flecker centró de nuevo al centro de la cabeza del capitán. Christian Früchtl, en la portería visitante, tomó el balón pero no pudo evitar el gol.

Ambos equipos tuvieron buenas oportunidades en los últimos compases del primer tiempo. Florian Flecker apareció solo ante la portería visitante en el minuto 40, pero falló su disparo. Del otro lado, Dominik Fitz intentó un disparo lejano, pero Tobias Lawal atajó confiado. Así, los atletas se fueron al descanso con ventaja de 1-0.

Doblete de Zulj

Ambos equipos aportaron fuerzas renovadas a la segunda mitad. En LASK, Lenny Pintor entró al campo reemplazando a Moses Usor. El partido también pasó al campo visitante cuando Ibrahim Mustapha cayó, pero el árbitro Walter Altmann no señaló el punto de penalti, según las imágenes.

En el minuto 58 del partido, el capitán del LASK volvió a ser el centro de atención. Tras un ataque por la banda izquierda, el balón llegó a Ibrahim Mustapha, que lanzó perfectamente un centro raso con el empeine exterior. Christian Früchtl no pudo recuperar el balón y Robert Zulj metió el balón en la portería para poner el 2-0. Después todo se acabó para el doble goleador, que fue sustituido por Marin Ljubicic en el minuto 65.

LASK ahora tomó el control del juego y tuvo buenas oportunidades para rematar, pero sin éxito. Después de 76 minutos de juego, todo había terminado para Ibrahim Mustapha, y se permitió la entrada al campo a Elias Havel, quien inmediatamente puso peligro a los visitantes con dos buenas jugadas. El suplente Lenny Pintor tuvo que abandonar el campo nuevamente debido a una lesión, y Ivan Ljubic lo reemplazó en los últimos minutos.

FUENTE: LASK LINZ