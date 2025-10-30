Arabia Saudita rechaza supuesta propuesta de Lionel Messi para jugar antes del Mundial 2026

Arabia Saudita rechazó una propuesta de Lionel Messi, que buscaba disputar su campeonato de fútbol durante un periodo de cuatro meses antes del Mundial 2026, según un dirigente deportivo.

"El equipo de Messi me contactó durante el Mundial de Clubes del pasado verano boreal. Quería jugar en Arabia Saudita durante los cuatro meses de interrupción del campeonato norteamericano (MLS) para prepararse para el Mundial 2026", afirmó Abdallah Hammad, director general de la Academia Mahd para el desarrollo de talentos, en un podcast del medio saudita Thmanya.

"Lo mismo pasó con (David) Beckham cuando jugaba en Los Angeles Galaxy y se fue a jugar al Milan", añadió.

Ocho veces ganador del Balón de Oro a los 38 años, el argentino Messi es considerado como uno de los mejores futbolistas de la histoira.

Tras una exitosa carrera en el FC Barcelona, se unió al París Saint-Germain en 2021 y después al Inter de Miami en 2023, cuando había rumores que lo situaban en el club saudita Al Hilal.

Arabia Saudita no ayudará a Lionel Messi

"Transmití la propuesta al ministro, pero él rechazó que Messi venga solo durante cuatro meses y se cerró el asunto. Dijo que el campeonato saudita no sería un campo de entrenamiento", precisó Hammad.

Al ser preguntado si el reino había declinado la oferta de Messi, confirmó: "así es".

Desde el fichaje por todo lo alto del portugués Cristiano Ronaldo por el Al Nassr a principios de 2023, el campeonato saudita ha atraído a numerosas estrellas llegadas de los principales clubes europeos, entre ellos Karim Benzema y Neymar.

Además, el reino recibió en diciembre de 2024 la organización del Mundial de fútbol de 2034.

Sobre el fichaje de Cristiano Ronaldo, Hammad contó que el primer contacto "tuvo lugar durante nuestro viaje para el arranque del Mundial de Catar en 2022. Hablamos con él y su entorno cuando estaba todavía en el Manchester United".

Hammad, que asegura que quiere convertir el campeonato saudita en "uno de los mejores del mundo", afirmó también que el fichaje de Ronaldo en Arabia Saudita fue una "transacción histórica que cambió el rostro del campeonato saudita".