Balón de Oro 2022: Lewandowski gana el primer premio Gerd Müller

Lewandowski en el 2021 terminó por detrás de Lionel Messi por el Balón de Oro. Ese año, el argentino que ahora juega con el PSG le pidió a France Football que le dieran el Balón de Oro de 2020 al polaco, que no se entregó por la pandemia.

El polaco se mostró muy feliz tras recoger el premio de manos de la esposa y la hija de Gerd Müller. Al tenerlos en sus manos se mostró muy feliz de poder alzar el premio con nombre del mítico delantero alemán, cuyo récord superó la temporada pasada consiguiendo 41 goles en la Bundesliga, uno más que el alemán.

"Estoy muy orgulloso de estar aquí, y de ganar este premio con un nombre como éste. Estoy muy orgulloso no solo por el goleador que fue sino porque también sé de la persona que fue. Estoy muy contento por los 41 goles que marqué en la Bundesliga, muchas gracias a mis ex compañeros del Bayern de Múnich, también a los del Barcelona ahora, trabajé muy duro para conseguir los goles, pero sin mis compañeros no podría hacerlo. También quiero dar las gracias a mi familia, a mi mujer, a mis hijas, es lo más importante en mi vida", mencionó el jugador del Barcelona.