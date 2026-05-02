El ŠK Slovan Bratislava de César Blackman volvió a imponer su dominio en el fútbol eslovaco y este sábado se coronó campeón de la Niké Liga 2025-2026, sumando un nuevo título a sus vitrinas y reafirmándose como el club más exitoso de Eslovaquia.

El conjunto de Bratislava aseguró el campeonato tras una temporada sólida en la que logró mantenerse en la cima de la clasificación durante gran parte del torneo, superando a rivales como el DAC Dunajská Streda y el Spartak Trnava. El gol llegó a través de Tigran Barseghyan gracias a una asistencia del panameño.

Uno de los jugadores que celebró este nuevo campeonato fue el panameño César Blackman, quien ha tenido participación importante con el club eslovaco en la presente campaña. El defensor canalero continúa consolidándose en el fútbol europeo y añade otro título internacional a su carrera.

Con esta conquista, el ŠK Slovan Bratislava amplía aún más su dominio histórico en la liga local y también asegura presencia en las competiciones europeas de la próxima temporada, incluyendo las rondas clasificatorias de la UEFA Champions League.