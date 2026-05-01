MLB -  1 de mayo de 2026 - 19:16

José Caballero se ha ganado sus oportunidades con Yankees dice Aaron Boone

El panameño José Caballero sigue demostrando con el madero y la defensa que merece una oportunidad diaria con los Yankees

José Caballero

José Caballero

FOTO / YANKEES

El panameño José Caballero sigue demostrando con el madero y la defensa que merece una oportunidad diaria con los Yankees de New York ante la eventual vuelta de Anthony Volpe, quien se encuentra jugando en ligas menores a la espera de la decisión del equipo de mantenerlo en menores o ascenderlo a la MLB.

"José se ha ganado oportunidades y ha sido una parte clave de nuestro club y una parte de nuestro éxito aquí al comienzo de la temporada, así que eso es parte de ello", expresó Aaron Boone, manager de los Yankees.

"Una de las buenas cosas que nos ha pasado como equipo durante el entrenamiento de primavera y ahora en las primeras partes de la temporada es que tenemos muchos jugadores realmente buenos y profundidad y buenos jugadores compitiendo por roles importantes y puestos en el club. José es parte de eso. Anthony, esperamos, también será parte de eso", agregó Boone.

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