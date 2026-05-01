José Caballero se ha ganado sus oportunidades con Yankees dice Aaron Boone

El panameño José Caballero sigue demostrando con el madero y la defensa que merece una oportunidad diaria con los Yankees de New York ante la eventual vuelta de Anthony Volpe, quien se encuentra jugando en ligas menores a la espera de la decisión del equipo de mantenerlo en menores o ascenderlo a la MLB.
"Una de las buenas cosas que nos ha pasado como equipo durante el entrenamiento de primavera y ahora en las primeras partes de la temporada es que tenemos muchos jugadores realmente buenos y profundidad y buenos jugadores compitiendo por roles importantes y puestos en el club. José es parte de eso. Anthony, esperamos, también será parte de eso", agregó Boone.