José Caballero se ha ganado sus oportunidades con Yankees dice Aaron Boone

José Caballero FOTO / YANKEES

El panameño José Caballero sigue demostrando con el madero y la defensa que merece una oportunidad diaria con los Yankees de New York ante la eventual vuelta de Anthony Volpe, quien se encuentra jugando en ligas menores a la espera de la decisión del equipo de mantenerlo en menores o ascenderlo a la MLB.

"José se ha ganado oportunidades y ha sido una parte clave de nuestro club y una parte de nuestro éxito aquí al comienzo de la temporada, así que eso es parte de ello", expresó Aaron Boone, manager de los Yankees.

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