¡IMPORTANTE TRIUNFO! El FC Barcelona supera al Osasuna en la búsqueda del título de LaLiga

El FC Barcelona impuso su dominio, pero necesitó resistir el empuje final de Osasuna para asegurar una victoria (1-2) clave en la lucha por LaLiga EA Sports española, que puede lograr este domingo si el Real Madrid no gana en sus visita al Espanyol.

Victoria importante para el FC Barcelona El FC Barcelona arrancó con autoridad, generando ocasiones claras de Robert Lewandowski y Dani Olmo, aunque sin acierto. Osasuna, firme en defensa, fue creciendo con el paso de los minutos y avisó con peligro: Ante Budimir estrelló un balón en el palo y el portero Joan García evitó el gol poco después. El choque se fue al descanso sin goles, con los navarros convencidos de poder competir ante uno de los mejores visitantes del campeonato.

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