FÚTBOL Fútbol Internacional -  2 de mayo de 2026 - 16:08

¡IMPORTANTE TRIUNFO! El FC Barcelona supera al Osasuna en la búsqueda del título de LaLiga

El FC Barcelona sufre en Pamplona pero da un paso firme hacia el título de la competición española (LaLiga).

¡IMPORTANTE TRIUNFO! El FC Barcelona supera al Osasuna en la búsqueda del título de LaLiga

¡IMPORTANTE TRIUNFO! El FC Barcelona supera al Osasuna en la búsqueda del título de LaLiga

El FC Barcelona impuso su dominio, pero necesitó resistir el empuje final de Osasuna para asegurar una victoria (1-2) clave en la lucha por LaLiga EA Sports española, que puede lograr este domingo si el Real Madrid no gana en sus visita al Espanyol.

Victoria importante para el FC Barcelona

El FC Barcelona arrancó con autoridad, generando ocasiones claras de Robert Lewandowski y Dani Olmo, aunque sin acierto. Osasuna, firme en defensa, fue creciendo con el paso de los minutos y avisó con peligro: Ante Budimir estrelló un balón en el palo y el portero Joan García evitó el gol poco después. El choque se fue al descanso sin goles, con los navarros convencidos de poder competir ante uno de los mejores visitantes del campeonato.

En la segunda mitad, el partido se abrió. Dani Olmo rozó el gol antes de los cambios ofensivos de Hansi Flick, y finalmente Robert Lewandowski adelantó al Barça de cabeza tras un gran centro de Marcus Rashford. Ferran Torres amplió la ventaja en el tramo final, pero Raúl García de Haro recortó distancias poco después, sembrando dudas en los minutos finales. Pese al empuje rojillo, el conjunto azulgrana resistió para sumar tres puntos que le acercan al título de Liga.

FUENTE: EFE

En esta nota:
Seguir leyendo

Raphinha disponible para duelo ante Osasuna

Julián Álvarez habló sobre su posible futuro con el FC Barcelona

Osasuna vs FC Barcelona: Fecha, hora y dónde seguir jornada 34 de LaLiga

Recomendadas

Últimas noticias