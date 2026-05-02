LPF Liga Panameña de Fútbol LPF -  2 de mayo de 2026 - 18:26

LPF: Veraguas United avanza a semis, mientras que Unión Coclé y CAI van al Playoffs

El Veraguas United derrotó en casa al CAI para quedarse con el liderato del Oeste en el Clausura 2026 de la LPF.

LPF: Veraguas United avanza a semis

LPF: Veraguas United avanza a semis, mientras que Unión Coclé y CAI van al Playoffs

FOTO / LPF

El Veraguas United derrotó en casa al CAI para quedarse con el liderato del Oeste en el Clausura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF).

En el "Toco" Castillo, un solitario gol de Carlos Rivera tras una brillante jugada individual de Miguel Camargo, fueron suficientes para que los locales se llevaran los tres puntos y llegar a 25 unidades.

El CAI por su parte culminó con 20 puntos, siendo terceros del grupo, con mejor diferencia de goles que el San Francisco que a pesar de su victoria 5-2 ante CD Universitario, no logró el boleto a playoffs.

Mientras tanto el Unión Coclé, reciente inquilino de la LPF no tuvo problemas para golear al Herrera FC y quedarse con el segundo lugar de la conferencia oeste con 23 unidades. En esta fase jugarán como locales ante un rival de la Conferencia Este.

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