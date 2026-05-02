Béisbol Mayor 2026: "Yo le pedía a papá Dios una oportunidad", Jonathan Mendoza

El jardinero Jonathan Mendoza fue hombre "clutch" en el Juego 7 de la Serie Final del Béisbol Mayor 2026 , en una gran noche para Bocas del Toro en el Estadio Nacional Rod Carew.

Mendoza fue figura en los jardines a través del torneo y en el crucial Juego 7 pegó a la hora buena para remolcar la carrera del empate en el séptimo episodio, con un hit al jardín derecho y luego en la misma entrada anotar la rayita que los puso en ese momento arriba 5-4.

Un "clutch" Jonathan Mendoza en el Juego 7 del Béisbol Mayor 2026

"Yo le pedía a papá Dios una oportunidad, una para aprovecharla, ustedes lo decían, él es bueno con hombres en base, él es de contacto lo decían en RPC y gracias a Dios las cosas salieron", mencionó.

"Se dio el batazo, gracias a Dios somos bicampeones, somos peloteros jovenes, la mayoría, teníamos que saber que era jugar una final, porque la buscamos desde el primer día, pero siempre confiaron en nosotros y las cosas se dieron", destacó el apodado como "patacón".