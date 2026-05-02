Naoya Inoue superó a Junto Nakatani en una gran demostración en el Tokyo Dome

La estrella libra por libra y campeón indiscutible de peso supergallo Naoya Inoue le ganó cómodamente a su compatriota y también top libra por libra Junto Nakatani, en un esperado choque de poderes del "lejano oriente" en el Tokyo Dome.
En el sexto asalto las acciones se subieron de nivel, con el apodado como "Big Bang" lanzando combinaciones de izquierda y buscando la ofensiva, por momentos conectando a Inoue, que de igual manera no dio pasos atrás.
De ese round al décimo la pelea se emparejó, pero luego el campeón manejó el cuadrilátero y conectó a placer a su rival con combinaciones largas.
Después de 12 asaltos los jueces anotaron 116-112, 116-112 y 115-113 para una decisión unánime, en la pelea más importante en la historia de Japón.
Naoya Inoue, un rey del libra por libra
El púgil de 33 años de edad demostró una vez más porque ha estado en el más alto del ranking libra por libra a través de los años, quitándole el invicto a un sólido atleta que quería asaltar el peso supergallo, después de brillar en el peso gallo anteriormente.
Naoya Inoue dejó claro que descansará y luego analizará junto a su equipo a su futuro rival, uno que anteriormente dejó claro que sería de igual manera en las 122 libras, para luego saltar a las 126 libras, una categoría con grandes campeones.