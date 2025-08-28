César Blackman y Eduardo Guerrero jugarán la Conference League

El Slovan Bratislava del panameño César Blackman , seguirá su temporada europea en la UEFA Conference League 2025-2026, tras caer en los playoffs de la Europa League contra el Young Boys suizo con un marcador global de 2-4 (1-2 en la ida y 2-3 en la vuelta).

En el partido que se llevó a cabo en el Stade de Suisse, 'Blaki' fue titular y jugó 74' minutos hasta que fue sustituido por Alasana Yirajang.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

Por su parte, Eduardo Guerrero jugó 73' minutos y marcó el gol del triunfo (1-0) del Dynamo Kiev de Ucrania en la vuelta ante el Maccabi Tel Aviv, pero no fue suficiente después de perder la ida 3-1.

Ahora, Guerrero y su club jugarán en la liga de Ucrania el 31 de agosto (7:30 am) ante el FC Polissya Zhytomyr.

Próximo duelo de César Blackman

El equipo de 'Blaki' que milita en la Superliga de Eslovaquia, ahora se enfocará en el duelo liguero ante el FC Košice, del domingo 31 de agosto (10:00 am) en el Tehelné pole.

Después de ese choque, el seleccionado nacional deberá concentrarse con Panamá para los duelos de las Eliminatorias CONCACAF frente a Surinam (4 de septiembre) y Guatemala (8 de septiembre).