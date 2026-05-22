LALIGA Fútbol Internacional -  22 de mayo de 2026 - 08:34

Álvaro Arbeloa confirmó su salida del Real Madrid

El técnico español Álvaro Arbeloa confirmó su salida del Real Madrid al final de la presente temporada.

Álvaro Arbeloa confirmó su salida del Real Madrid

Álvaro Arbeloa confirmó su salida del Real Madrid

FOTO: REAL MADRID

Álvaro Arbeloa, entrenador del Real Madrid, confirmó este viernes que no continuará la próxima temporada en el cargo, a la vez que declaró que se ve “preparado para nuevos retos”.

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Sí”, contestó Arbeloa al ser cuestionado directamente sobre si podía confirmar que el de este sábado frente al Athletic Club, en la última jornada de LaLiga EA Sports (Primera División española), iba a ser su último partido como entrenador del Real Madrid.

Álvaro Arbeloa espera volver al Real Madrid

“Ojalá sea un hasta luego porque esta siempre la he considerado mi casa. Llevo 20 años perteneciendo al Real Madrid en muchas funciones. Será mi último partido esta temporada como entrenador del Real Madrid, no sé si el último de mi vida. No lo sabemos nunca. Intentaré disfrutarlo”, señaló.

FUENTE: EFE

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