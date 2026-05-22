MLB: José Caballero regresa de la lesión y será titular en inicio de la serie vs Rays

Los Yankees de Nueva York de la MLB anunciaron que el infielder panameño José Caballero salió de la lista de lesionados de 10 días y estará habilitado para el inicio de la serie ante los Tampa Bay Rays, como campocorto titular y séptimo en el orden ofensivo en lugar de Anthony Volpe.

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El pasado 12 de mayo, los "Bombarderos" colocaron al pelotero santeño en la lista de lesionados por 10 días debido a una fractura en el dedo medio de la mano derecha, sufrida el domingo 10 de mayo ante los Cerveceros de Milwaukee en el American Family Field.

Gerrit Cole también regresa de la rehabilitación y subirá al montículo como abridor.

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El choque ante Tampa Bay se jugará este viernes en el Yankee Stadium (6:05 pm).

Números de José Caballero en la temporada 2026 de la MLB

El panameño de 29 años batea para .259 producto de 35 imparables en 135 turnos al bate, 4 cuadrangulares, 13 carreras empujadas, 18 anotadas, 7 dobles, 8 bases por bolas, 29 ponches y 13 bases robadas.