LEGIONARIOS Fútbol Internacional -  22 de mayo de 2026 - 11:32

Adalberto Carrasquilla: ¿Cuándo juega la final de vuelta vs Cruz Azul?

El mediocampista panameño Adalberto Carrasquilla y los Pumas chocarán ante Cruz Azul en la final de vuelta por la gloria del fútbol mexicano.

Adalberto Carrasquilla: ¿Cuándo juega la final de vuelta vs Cruz Azul?
Adalberto Carrasquilla: ¿Cuándo juega la final de vuelta vs Cruz Azul?FOTO: ADALBERTO CARRASQUILLA

Los Pumas del panameño Adalberto Carrasquilla chocarán ante Cruz Azul en la final de vuelta del Con México Clausura 2026 de la Liga MX.

En ese encuentro, "Coco" ingresó de cambio al 57' por Juninho Vieira y tuvo 1 pase clave, 7/10 en pases precisos, 1 falta recibida, 1 despeje y 2/6 en duelos terrestres ganados.

¿Cuándo juega Adalberto Carrasquilla vs Cruz Azul la final de vuelta de la Liga MX?

El seleccionado nacional de 27 años jugará la final de vuelta ante Cruz Azul, el domingo 24 de mayo en el Estadio Olímpico Universitario (8:00 pm).

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