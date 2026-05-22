LALIGA Fútbol Internacional -  22 de mayo de 2026 - 10:52

David Alaba abandonará el Real Madrid

El defensor austríaco David Alaba abandonara el Real Madrid al finalizar la presente temporada 2025-2026.

David Alaba abandonará el Real Madrid

David Alaba abandonará el Real Madrid

FOTO: REAL MADRID

El Real Madrid y David Alaba han acordado poner fin a su etapa como jugador merengue al término de la presente temporada.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/realmadrid/status/2057849213778854161?s=20&partner=&hide_thread=false

"El Real Madrid quiere mostrarle su agradecimiento y todo su cariño a un jugador que ha formado parte de un equipo que ha protagonizado una de las etapas más exitosas de nuestra historia", detalló el club.

David Alaba y sus títulos en el Real Madrid

David Alaba jugó 131 partidos durante 5 temporadas, en las que ganó 11 títulos: 2 Copas de Europa, 2 Mundiales de Clubes, 2 Supercopas de Europa, 2 Ligas, 1 Copa del Rey y 2 Supercopas de España.

Para el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, “David Alaba se lleva el cariño de todo el madridismo por su entrega, su trabajo y una imagen icónica en nuestro camino hacia la Decimocuarta que simbolizó la celebración de una victoria y que ya es historia de nuestro club. El Real Madrid siempre será su casa”.

El estadio Santiago Bernabéu le rendirá homenaje este sábado con motivo del último partido de Liga que disputarán los blancos.

FUENTE: REAL MADRID

En esta nota:
Seguir leyendo

Michael Carrick será el técnico permanente del Manchester United

Adalberto Carrasquilla: ¿Cuándo juega la final de vuelta vs Cruz Azul?

Valencia vs FC Barcelona: Fecha, hora y dónde seguir J38 de LaLiga

Recomendadas

Últimas noticias