David Alaba abandonará el Real Madrid

El Real Madrid y David Alaba han acordado poner fin a su etapa como jugador merengue al término de la presente temporada.

"El Real Madrid quiere mostrarle su agradecimiento y todo su cariño a un jugador que ha formado parte de un equipo que ha protagonizado una de las etapas más exitosas de nuestra historia", detalló el club.

David Alaba y sus títulos en el Real Madrid

David Alaba jugó 131 partidos durante 5 temporadas, en las que ganó 11 títulos: 2 Copas de Europa, 2 Mundiales de Clubes, 2 Supercopas de Europa, 2 Ligas, 1 Copa del Rey y 2 Supercopas de España.

Para el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, “David Alaba se lleva el cariño de todo el madridismo por su entrega, su trabajo y una imagen icónica en nuestro camino hacia la Decimocuarta que simbolizó la celebración de una victoria y que ya es historia de nuestro club. El Real Madrid siempre será su casa”.

El estadio Santiago Bernabéu le rendirá homenaje este sábado con motivo del último partido de Liga que disputarán los blancos.

FUENTE: REAL MADRID