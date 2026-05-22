Oleksandr Usyk supera la báscula para choque ante Rico Verhoeven

El histórico atleta ucraniano Oleksandr Usyk está listo y en peso para su combate ante otro histórico de los deportes de combate, el neerlandés Rico Verhoeven (Estrella del kickboxing), en velada de The Ring Magazine en un territorio inédito, Egipto.

Usyk (24-0, 15 KOs) ha alcanzado un peso récord en su carrera de 233,3 libras en la báscula para enfrentar Rico Verhoeven, que le supera en peso por 25 libras, ya que marcó con 258,7 libras para el choque de peso pesado.

Las Pirámides de Giza esperan el Oleksandr Usyk vs Rico Verhoeven

El actual número 2 libra por libra del mundo hará su aparición luego de su pleito ante Daniel Dubois en el 2025, un choque que ganó de manera impecable con un KO en el 5 asaltos en el Wembley Stadium de Inglaterra.

Por su parte, su rival Rico tan solo ha visto acción una vez en el boxeo profesional y fue en el año 2014, pero no es para nada un desconocido en los deportes de combate, ya que ha conseguido dominar a placer la categoría de los pesados, especialmente en la compañía de Glory Kickboxing, compañía en la que ha brillado con 20 defensas titulares y reteniendo los máximos honores durante 11 largos años.

La ceremonia de pesaje con las Pirámides de Giza como fondo estuvo repleta de estrellas, entre ellas Terence "Bud" Crawford, que compartió fotografía y un gracioso video cargando en sus brazos al peso crucero Jai Opetaia.