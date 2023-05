César Samudio habló sobre su fichaje con el Marathón de Honduras 

"Muy contento, cuando se acabó la temporada conocí la noticia del interés de Marathón y el equipo me ha dado todas las herramientas".

El futbolista de 29 años añadió que la alegría de su familia al enterarse de la noticia fue buena y eso lo motiva para seguir rindiendo al máximo nivel.

Recibió consejos de un grande

"Apenas se dio la noticia que jugaría en Marathón, el profe Donaldo me escribió, me dijo como era la ciudad y al llegar me tope con un equipo grande, lleno de afición, con una cultura futbolística diferente a la de Panamá", comentó sobre el mensaje que le dio Donaldo González, quien jugó en ese club del 2004 al 2006.

"Al llegar me tope con un juego muy físico, canchas totalmente naturales y hay equipos que cuando lo enfrentas sientes esa presión que te dan esa motivación".

Mensaje a sus ex compañeros del CAI

"Espero que los compañeros del CAI vean que quedé campeón la temporada pasada, salí al extranjero y las cosas se me dieron. Ojalá hagan eso en la final contra el Tauro y tengan esa oportunidad".

"Lo que se viene para Panamá es muy importante , tenemos que estar preparado y siempre mostrarme dispuesto para lo que se viene y atender el llamado si así se da", comentó sobre la posibilidad de estar con la Selección de Panamá en el Final Four de Liga de Naciones y la Copa Oro.