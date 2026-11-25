La selección de Panamá quedó eliminada del Mundial Sub-17 luego de perder 4-1 ante Egipto en la tercera jornada de fase de grupos al no sumar ninguna victoria, tampoco empates y con dos goles a favor únicamente.
Panamá decepciona en el Mundial Sub-17
El duelo ante Egipto fue el resultado más abultado del equipo de Felipe Baloy, luego de sus derrotas 2-0 ante Qatar, 2-1 ante Grecia y cerrando con 4-1.
Por el equipo panameño anotó Thiago Chalmers al minuto 50', el único gol del partido para los canaleros.
Panamá le tocará regresar a casa y seguir trabajando por conseguir la clasificación en el 2027 y mejorar su participación en los mundiales de esta categoría.