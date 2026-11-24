Real Madrid vs Deportivo Alavés: Fecha, hora y dónde seguir EN VIVO J14 de LaLiga

El Real Madrid buscará ponerle presión al FC Barcelona cuando reciba al Deportivo Alavés, noveno de LaLiga.

El equipo de Jose Mourinho suma 33 puntos en LaLiga, viene de ganar 2-1 al Celta de Vigo con goles de Jude Bellingham y Carlos Espí. Mientras que en la Champions League sumaron su quinto triunfo consecutivo tras golear 5-1 al PSV.

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Por su parte el Alavés es noveno en la tabla con 16 unidades, vienen de ganar en casa 3-1 al Deportivo con tantos de Ángel Pérez, Lucas Boyé y Denis Suárez.

La campaña pasada el Madrid ganó los dos encuentros entre ambos con marcador de 2-1.

Fecha, hora y dónde seguir Real Madrid vs Alavés

Fecha: Sábado 28 de noviembre

Hora: 3:00 P.M.

Lugar: Estadio Santiago Bernabéu

Dónde seguir: A través de la señal de RPC Deportes.