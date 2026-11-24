El Real Madrid buscará ponerle presión al FC Barcelona cuando reciba al Deportivo Alavés, noveno de LaLiga.
Por su parte el Alavés es noveno en la tabla con 16 unidades, vienen de ganar en casa 3-1 al Deportivo con tantos de Ángel Pérez, Lucas Boyé y Denis Suárez.
La campaña pasada el Madrid ganó los dos encuentros entre ambos con marcador de 2-1.
Fecha, hora y dónde seguir Real Madrid vs Alavés
Fecha: Sábado 28 de noviembre
Hora: 3:00 P.M.
Lugar: Estadio Santiago Bernabéu
Dónde seguir: A través de la señal de RPC Deportes.