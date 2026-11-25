Este miércoles 25 de noviembre continúan las acciones del Premundial U12 de Béisbol, en su fase de Súper Ronda, con Panamá U12 viendo acción ante la novena de República Dominicana.
BÉISBOL Béisbol - 25 de noviembre de 2026 - 07:49
Premundial U12 de Béisbol: Partidos para hoy miércoles 25 de noviembre
Conoce a continuación los partidos que se disputarán este miércoles 25 de noviembre en el Premundial U12 de Béisbol.
Partidos para hoy 25 de noviembre en el Premundial U12 de Béisbol
- México vs Estados Unidos a las 8:30 A.M.
- Cuba vs Venezuela a las 8:30 A.M.
- Panamá vs República Dominicana 11:00 A.M.
- Perú vs Argentina 11:00 A.M.
- Puerto Rico vs Nicaragua a las 1:30 P.M.
- Brasil vs Curazao a las 1:30 P.M.
En esta nota:
Recomendadas
CHAMPIONS LEAGUE
Champions League: Bodø/Glimt gana al LASK Linz sin Andrés Andrade
Últimas noticias
CHAMPIONS LEAGUE