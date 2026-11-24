Michael Amir Murillo, José Córdoba y Andrés Andrade fueron incluidos en el once ideal de los cuartos de final de la Liga de Naciones de Concacaf 2026/27, tras sus destacadas actuaciones con la Selección de Panamá ante Curazao.

La Concacaf dio a conocer a los mejores futbolistas de esta fase de la competición, en la que Panamá, Canadá, México y Estados Unidos consiguieron su clasificación al Final Four.

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La selección dirigida por Thomas Christiansen cuenta con tres representantes en el equipo ideal, ocupando tres de las cuatro posiciones de la línea defensiva.

Panamá superó a Curazao con un marcador global de 2-0, manteniendo su portería imbatida en ambos compromisos.

Los números de los panameños en los cuartos de final

Michael Amir Murillo: El lateral aportó una asistencia para abrir el marcador en el encuentro de vuelta, además de registrar seis centros, una entrada y una intercepción.

José Córdoba: El defensor central disputó los 180 minutos de la eliminatoria, completando 147 pases, dos entradas y una intercepción.

Andrés Andrade: El futbolista panameño registró 125 pases, cinco centros, cinco entradas y tres intercepciones, destacando por su aporte defensivo y ofensivo.

XI ideal de los cuartos de final de la Liga de Naciones Concacaf

Portero:

- Eloy Room (Curazao).

Defensores:

Michael Amir Murillo (Panamá).

Auston Trusty (Estados Unidos).

José Córdoba (Panamá).

Andrés Andrade (Panamá).

Mediocampistas:

Gilberto Mora (México).

Mathieu Choinière (Canadá).

Weston McKennie (Estados Unidos).

Christian Pulisic (Estados Unidos).

Liam Millar (Canadá).

Delantero:

- Jonathan David (Canadá).