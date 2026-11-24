Michael Amir Murillo, José Córdoba y Andrés Andrade fueron incluidos en el once ideal de los cuartos de final de la Liga de Naciones de Concacaf 2026/27, tras sus destacadas actuaciones con la Selección de Panamá ante Curazao.
La selección dirigida por Thomas Christiansen cuenta con tres representantes en el equipo ideal, ocupando tres de las cuatro posiciones de la línea defensiva.
Panamá superó a Curazao con un marcador global de 2-0, manteniendo su portería imbatida en ambos compromisos.
Los números de los panameños en los cuartos de final
Michael Amir Murillo: El lateral aportó una asistencia para abrir el marcador en el encuentro de vuelta, además de registrar seis centros, una entrada y una intercepción.
José Córdoba: El defensor central disputó los 180 minutos de la eliminatoria, completando 147 pases, dos entradas y una intercepción.
Andrés Andrade: El futbolista panameño registró 125 pases, cinco centros, cinco entradas y tres intercepciones, destacando por su aporte defensivo y ofensivo.
XI ideal de los cuartos de final de la Liga de Naciones Concacaf
Portero:
- Eloy Room (Curazao).
Defensores:
-
Michael Amir Murillo (Panamá).
Auston Trusty (Estados Unidos).
José Córdoba (Panamá).
Andrés Andrade (Panamá).
Mediocampistas:
-
Gilberto Mora (México).
Mathieu Choinière (Canadá).
Weston McKennie (Estados Unidos).
Christian Pulisic (Estados Unidos).
Liam Millar (Canadá).
Delantero:
- Jonathan David (Canadá).